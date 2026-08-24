Dinamo sve bliže Kotarskom? Sportski direktor Kopenhagena otkrio njegov plan

Njegova izjava posebno je zanimljiva u kontekstu Dinamova interesa. Modri već neko vrijeme pregovaraju s Kopenhagenom oko mogućeg povratka 26-godišnjeg vratara na Maksimir.

Dodatno ohrabrenje za potencijalni transfer predstavlja stanje Kotarskog. Speakman je otkrio da bi vratar kroz otprilike tjedan dana trebao biti potpuno spreman, pa ozljeda koljena ne bi trebala ugroziti njegov odlazak.

Kotarski se ozlijedio 16. kolovoza protiv Randersa nakon jednog ispucavanja. Pokušao je nastaviti susret, ali je ubrzo morao izaći iz igre.

U međuvremenu je Kopenhagen doveo i Dianta Ramaja na posudbu iz Borussije Dortmund, uz mogućnost otkupa. Ramaj je za danski klub već branio u proljetnom dijelu sezone 2024./25., a njegov povratak od početka se povezivao s mogućim Kotarskim odlaskom.

Podsjetimo, Kotarski je jedna od glavnih Dinamovih meta za mjesto vratara. Prema ranijim informacijama danskih medija, klubovi su već približili stavove oko modela transfera prema kojem bi hrvatski reprezentativac stigao na posudbu uz opciju otkupa, no još se razgovara o visini otkupne klauzule i načinu plaćanja.

Kotarski je ponikao u Dinamovoj školi, a Maksimir je napustio 2018. godine kada je otišao u Ajax. Nakon toga branio je za Goricu i PAOK, s kojim je osvojio naslov prvaka Grčke, prije nego što je prošlog ljeta prešao u Kopenhagen. Za danski klub dosad je upisao 57 nastupa.