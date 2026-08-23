Prošle sezone igrali su Bundesligu i vrijede 32 milijuna eura, četvrtoligaš ih je ‘petardom’ sad izbacio iz Kupa

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xEibner-Pressefoto RobertxGertzenx via Guliver

Njemački Heidenheim doživio je pravu katastrofu u prvom kolu njemačkog Kupa, gdje ga je četvrtoligaš SSV Jeddeloh II deklasirao s uvjerljivih 5:2.

Domaćin je u dosadašnjem dijelu sezone u Regionalligi Nord ubilježio tek tri boda uz devet primljenih golova, pa ništa nije nagovještavalo ovakav rasplet.

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Heidenheim, trenutni klub iz 2. Bundeslige i bivši sudionik Konferencijske lige poveo je u 12. minuti preko Wagnera. Ipak, uslijedio je šokantan preokret. Domaći sastav odgovorio je odmah u idućem napadu golom Krasniqija, da bi autogolom Schoppnera u 27. i golom Hysenija dvije minute poslije Jeddeloh poveo s nevjerojatnih 3:1.

Slabi napadi Heidenheima kaznjeni su u 70. minuti, kada je njihov golman skrivio jedanesterac, a Hyseni svojim drugim golom povisio na 4:1. Već dvije minute kasnije Janssen je sjajnim solom zabio za ‘petardu’ (5:1), dok je Kaufmann pred sam kraj samo uspio ublažiti teški poraz svoje momčadi i postavio konačnih 5:2.

Podsjetimo, Heidenheim je iz Bundeslige ispao prošle sezone, a momčad prema Transfermarktu vrijedi nešto manje od 32 milijuna eura.