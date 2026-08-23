Novinari odlučili: Kane je najbolji igrač Bundeslige ove godine, prvi Englez nakon 66 godina

Engleski napadač Bayern Münchena Harry Kane u nedjelju je od strane njemačkih sportskih novinara proglašen "nogometašem godine 2026. u Njemačkoj" ispred francuskog reprezentativca Michaela Olisea, dok je Vincent Kompany proglašen trenerom godine.

Čak 695 članova Njemačkog udruženja sportskih novinara moralo je birati između igrača Bundeslige bilo koje nacionalnosti ili njemačkih igrača koji igraju u inozemstvu.

Kane, prvi Englez koji je osvojio nagradu od 1960. godine, dobio je 272 glasa, u usporedbi s 203 za Olisea, koji je drugu godinu zaredom završio drugi, iako je njegov ukupan broj za 2026. veći od onog pobjednika iz 2025., Floriana Wirtza (191).

Njemački prvak, osvajač Kupa, polufinalist Lige prvaka i trećeplasirani na Svjetskom prvenstvu s Engleskom, Harry Kane, s 32 godine, uživao je u najboljoj sezoni svoje karijere u sezoni 2025./26., postigavši ​​čak 73 gola.

Njegove izvedbe učinile su ga jednim od vodećih kandidata za Ballon d’Or, koja će biti dodijeljena u Londonu krajem listopada.

Nagrada za njemačkog trenera godine za 2026. godinu otišla je Belgijancu Vincentu Kompanyju, koji je preuzeo Bayern Munchen u ljeto 2024. i prvi je dobitnik nagrade.

U ženskoj kategoriji, igračica Bayern Munchena i kapetanica njemačke reprezentacije Giulia Gwinn proglašena je njemačkom nogometašicom godine drugu godinu zaredom, nakon što je pobijedila 2025. godine.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.