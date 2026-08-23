Matanović s dva gola i asistencijom pogurao Freiburg u drugo kolo njemačkog Kupa

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Igor Matanović je nakon "afere kosa" odradio predsezonu u njemačkom prvoligašu Freiburgu, ali je u prvoj službenoj utakmici protiv Fortune Dusseldorf krenuo na klupi. U susretu prvog kola DFB-Pokala to ga nije spriječilo da se u pobjedi od 5:1 upiše u strijelce i to dva puta.

Nakon prvog poluvremena bilo je tek 1:0 za finalista Europske lige (Lukaš Holer u 18. minuti) pa je trener Freibruga odlučio u 69. minuti ubaciti svog napadača Igora Matanovića.

Hrvatskom reprezentativcu trebalo je tek dvije minute da postigne gol za 2:0. Samo tri minute nakon toga je Lukas Kubler pogodio za 3:0 da bi Fabian Schleusener smanjio na 3:1 u 76. minuti.

Ta golijada između 70. i 80. minute zaključena je u 80. minuti kada je Matanović asistirao Jordyju Makengu za 4:1 Freiburga.

Matanović je u 94. zabio i drugi pogodak pa je Freiburg s 5:1 izborio prolazak u drugo kolo DFB-Pokala.