Gabriel Vidović u njemačkom Kupu zabio prvijenac za novi klub

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U prvom kolu njemačkog Kupa Paderborn, novi klub donedavnog dinamovca Gabriela Vidovića, igrao je u gostima kod Phonix Lubecka te je s 4:2 upisao pobjedu.

U tom slavlju sudjelovao je mladi hrvatski napadač koji je u svom prvom službenom nastupu zabio pogodak. Krenuo je od prve minute, a njegov pogodak bio je onaj za 4:1 u 71. minuti.

Nakon prvog poluvremena Paderborn je vodio s 2:1 golovima Jana ter Horsta i Santiaga Castanede dok je za Phonix gol zabio Moritz Kretzer.

U 61. minuti je Stefano Marino pogodio za 3:1 novog prvoligaša u Njemačkoj da bi 10 minuta kasnije Vidović zabio svoj prvi gol za Paderborn. Dvije minute nakon tog gola Vidović je izašao iz igre.

Phonix je u 75. minuti autogolom Tjarka Schellera smanjio zaostatak na 4:2, ali do povratka nisu uspjeli doći i Paderborn je došao do pobjede.

Podsjećamo, Vidović je nedavno za tri milijuna eura napustio Dinamo i preselio u Paderborn koji je koncem sezone u doigravanju za Bundesligu izbacio Wolfsburg i izborio njemačku elitu.