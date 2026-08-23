Francuski reprezentativac napušta Modrića i vraća se u Bundesligu

Talijanski i njemački mediji ove su nedjelje objavili da samo formalnosti nedostaju u pregovorima Milana i Leipziga po kojem bi se u njemačkog bundesligaša vratio francuski nogometaš Christopher Nkunku.

Povremeni 28-godišnji francuski reprezentativac slavu je stekao u dresu Leipziga gdje je od 2019. do 2023. odigrao 119 prvenstvenih utakmica te je postigao 47 pogodaka.

Potom je karijeru nastavio u Chelseaju i 2025. došao u Milan gdje je prošle sezone odigrao 32 ligaške utakmice te postigao sedam pogodaka uz tri asistencije. Navodi se da bi Nkunku prvo trebao igrati u Leipzigu na posudbi tijekom jedne sezone, što bi vrijedilo četiri milijuna eura, dok bi potom Leipzig imao opciju otkupa njegovog ugovora za 32 milijuna eura.

Tijekom karijere Nkunku je skupio 18 nastupa za francusku reprezentaciju, a pritom je postigao dva pogotka.

Leipzig je prošle sezone osvojio treće mjesto na ljestvici Bundeslige čime je osigurao igranje u Ligi prvaka.