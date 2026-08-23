Lando Norris slavio drugi put zaredom, komplicira se bitka za naslov u Formuli 1

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(AP Photo/Darko Vojinovic) via Guliver Image

Lando Norris slavio je u utrci nakon vrlo sigurne završnice te donio McLarenu vrijednu pobjedu. Drugo mjesto pripalo je Andrei Kimiju Antonelliju iz Mercedesa, dok je njegov momčadski kolega George Russell zauzeo treću poziciju i time Mercedesu osigurao dvostruko postolje. Norris je u završnoj fazi utrke držao sve pod kontrolom te bez većih poteškoća stigao do cilja.

Utrka je počela vrlo dramatično. Lando Norris zadržao je vodstvo nakon starta, dok je George Russell proklizao i pao iza momčadskog kolege Kimija Antonellija. Charles Leclerc probio se sa šeste na četvrtu poziciju, no već u prvom krugu uslijedio je prekid.

Max Verstappen, koji je vozio posljednju domaću utrku, izgubio je kontrolu nad bolidom nakon što je zahvatio rubnik na skliskoj stazi te udario u zid. Utrka je odmah prekinuta crvenom zastavom, a Verstappen je iz bolida izašao neozlijeđen.

Nastavak je bio planiran stojećim startom, ali ga je odgodio kvar motora na bolidu Olivera Bearmana tijekom izlaska na stazu. Nakon dodatnog formacijskog kruga utrka je konačno nastavljena u petom krugu, a Antonelli je odmah u prvom zavoju preuzeo vodstvo od Norrisa. Oscar Piastri također je napredovao i probio se na treće mjesto.

Prvi ulasci u boks uslijedili su u 18. krugu, kada je Russell prvi od vodećih otišao po nove gume. Ubrzo su ga slijedili Piastri, a zatim i Antonelli i Norris. Poredak na vrhu ostao je nepromijenjen, a nakon Hamiltonovog zaustavljanja u 26. krugu Antonelli se ponovno našao na čelu.

Norris je potom smanjio zaostatak na manje od sekunde, dok je Piastri počeo gubiti pozicije. Prvo ga je prošao Hamilton, a zatim i Leclerc, pa je Australac pao na šesto mjesto.

U 41. krugu Mercedes je ponovno pozvao Antonellija i Russella u boks, što je Norrisu privremeno donijelo vodstvo. Norris je svoje drugo zaustavljanje odradio u 48. krugu i na stazu se vratio kao treći, iza Hamiltona i Antonellija. Šest krugova kasnije uspio je dvostrukim pretjecanjem proći obojicu i vratiti se na prvo mjesto.

Situaciju je potom zakomplicirao Esteban Ocon koji je zaustavio bolid na stazi, zbog čega je aktiviran virtualni sigurnosni automobil. Mercedes je iskoristio priliku i Antonellija ponovno pozvao u boks po meke gume, čime je odustao od izravne borbe za pobjedu.

U završnici je Russell morao propustiti Antonellija na drugo mjesto, nakon čega je branio poziciju od Hamiltona i Leclerca. U tome je uspio, a dodatno mu je pomogao još jedan virtualni sigurnosni automobil.

Norris je tako bez većih problema priveo utrku kraju i osvojio maksimalnih 25 bodova. Antonelli je završio drugi i uzeo 18 bodova, dok je Russell kompletirao Mercedesovo dvostruko postolje.