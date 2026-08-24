Antonelli će startati posljednji na Velikoj nagradi Italije

Vozač Mercedesa Kimi Antonelli dobit će potpuno novu pogonsku jedinicu na Velikoj nagradi Italije, što znači da će startati sa začelja, bez obzira na rezultat koji ostvari u kvalifikacijama.
Vodeći u ukupnom poretku već je iskoristio dopušteni broj motora za ovu sezonu, pa su u Mercedesu odlučili da kaznu odradi baš u Monzi.
Vozači tijekom sezone imaju na raspolaganju po četiri pogonske jedinice, ali zbog problema s pouzdanošću njemački je sastav još ranije najavio da je samo pitanje kada će, a ne hoće li, Antonelli i George Russell premašiti taj broj. Mladi Talijan već je stigao do same granice što se tiče V6 motora i ispušnog sustava, dok Russell nema prostora za manevriranje po pitanju motora s unutarnjim izgaranjem ili turbopunjača.
“Što se tiče Kimija, promijenit ćemo sve. U teoriji, naši izračuni kažu da je to najbolja staza za nas da odradimo kaznu. Jasno je da naši algoritmi ne uzimaju u obzir nečiju nacionalnost, ali moramo se boriti za naslov, tako da to moramo učiniti”, rekao je šef momčadi Mercedesa Toto Wolff, koji je tako zanijekao da su u Mercedesu razmišljali o odgodi promjene zbog činjenice da slijedi Antonellijeva domaća utrka.
Russella također čeka kazna u nekom trenutku, ali njemačka momčad još nije odlučila gdje će je odraditi. Britanac je načeo svoju četvrtu pogonsku jedinicu u Mađarskoj, na posljednjoj utrci prije ljetne stanke koja je završila prošloga tjedna. Sljedeća prilika nakon Monze jest Velika nagrada Azerbajdžana, na kojoj je uvijek naglasak na performansama motora, a uz to vozači imaju mnoštvo prilika za pretjecanje u slučaju kazne.
Antonelli trenutačno ima 242 boda na čelu ukupnog poretka, a prate ga Russell i vozač Ferrarija Lewis Hamilton s po 183 boda.
Velika nagrada Italije u Monzi na rasporedu je od 4. do 6. rujna.
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