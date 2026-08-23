Hrvatske odbojkašice upisale drugi poraz na EP-u

U susretu 2. kola D skupine Europskog prvenstva hrvatske odbojkašice su u Gotheborgu izgubile od Francuske sa 0-3 (16-25, 17-25, 22-25) upisavši i drugi poraz.

Nakon poraza od aktualnih olimpijskih pobjednica i svjetskih prvakinja Talijanki, hrvatske odbojkašice izgubile su i od Francuske. U susretu koji je trajao 82 minute Francuskinje su slavile sa 3-0 upisvši i drugu pobjedu.

Francusku je predvodila Cyrille Depie s 19 poena, dok su najučinkovitije u hrvatskim redovima bile Samanta Fabris sa 10 i Mika Grbavica sa devet poena.

Nakon dva kola Francuska, Italija i Švedska imaju po dvije pobjede, a Hrvatska, Slovačka i Crna Gora po dva poraza.

Idući nastup Hrvatska će imati 24. kolovoza protiv Slovačke.