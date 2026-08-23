Robot srušio Boltov rekord pa se ‘pokvario’

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imago/Chai v.d. Laage Weltmeister via Guliver

Kineski "humanoidni" robot Tiangong Ultra srušio je 18 godina star rekord Usaina Bolta na 100 metara, koji iznosi 9,58 sekundi.

Iako je Tiangong Ultra sporije započeo utrku, brzo je uhvatio ritam, prestigao suparnika Lightning kompanije pametnih telefona Honor te u posljednjih desetak metara uspio nadmašiti čuvenu Boltovu utrku sa Svjetskog prvenstva u Berlinu 2009. Robot je istrčao 100 metara za 9,39 sekundi.

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U Pekingu se ovoga tjedna natječe više od 2000 robota iz 666 ekipa.

Lightningu ostaje činjenica da je i sam bio brži od Bolta (9,47), no kada su se trebali zaustaviti, oba su se natjecatelja svom silinom zabila u strunjaču ispod tribine i pritom pretrpjela teška oštećenja.

Dok je Lightning nepomično ležao na stazi, redari su novog rekordera iznijeli nepomičnog na nosilima.

Stanje Ultre u ovome trenutku nije poznato, no poznato je da Kina humanoidne robote vidi kao stratešku industriju i da će ih biti samo sve više i više.

Kina je razvoj humanoidnih robota označila kao jednu od strateških industrija budućnosti, a vlasti i tvrtke očekuju da će napredak umjetne inteligencije i hardvera ubrzati njihovu primjenu u proizvodnji, logistici i svakodnevnom životu.

Koliki je interes ulagača za ovaj sektor pokazalo se i ranije ovoga tjedna, kada su dionice kompanije Unitree, najpoznatijeg kineskog proizvođača humanoidnih robota, na debiju na Šangajskoj burzi skočile više od pet puta.

Tržišna vrijednost kompanije tako je dosegnula približno 50 milijardi dolara.