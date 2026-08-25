Kako je propao dolazak meksičkog golmana: U Dinamu ostali zatečeni

Dinamo je je htio meksičkog golmana, ali od toga ipak ništa.
Dinamo je u aktualnom prijelaznom roku opipavao teren oko dovođenja meksičkog reprezentativnog golmana Raula Rangela, no do realizacije posla nije došlo zbog iznimno visokih financijskih potraživanja njegova kluba Guadalajare.
Popularni 26-godišnji “Tala” bio je sklon dolasku u Zagreb i nastavku karijere u Europi, no pregovori su zapeli na odšteti. Iako se Rangelova vrijednost procjenjuje na otprilike osam milijuna eura, Guadalajara je u startu postavila odštetni zahtjev od čak 15 milijuna eura, pišu meksički mediji.
Vodstvo Dinama na čelu s predsjednikom Zvonimirom Bobanom ostalo je iznenađeno i zatečeno takvim uvjetima, piše tportal. Zbog takvih uvjeta, maksimirski je klub odustao od daljnjih razgovora i usmjerio se prema pristupačnijim opcijama.
Nakon što se izjalovila opcija s povratkom Dominika Livakovića, Dinamo se okrenuo novom imenu te bi među vratnice najvjerojatnije trebao stati Dominik Kotarski.
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