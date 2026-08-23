Legendarni srpski košarkaš: ‘Navijač u Zadru me ugrizao za nogu, kao pseto’

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Legendarni Ljubodrag Duci Simonović ispričao je neke vrlo zanimljive priče u intervjuu za Minut sport.

Legendarni igrač Crvene zvezde prisjetio se igračkih dana i ispričao nekoliko anegdota, a otkrio je i kako su Crvenu zvezdu u drugim sredinama uvijek doživljavali kao simbol srpstva.

“Zvezdu su poistovjećivali sa Srbima, Srbijom i srpskim narodom. Imala je više od sedam milijuna navijača. Gdje god bismo došli, vikali su nam ‘cigani’. To se nije događalo samo izvan Beograda nego i ovdje, od Partizanovih navijača, pa i u Čačku. Policija je nerijetko psima rastjerivala publiku“, rekao je za Minut sport.

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Posebno je izdvojio jedno gostovanje u dvorani Jazine u Zadru, gdje ga je jedan navijač fizički napao.

“Budući da je tamo u Jazinama teren malo podignut, pritrčao sam publici, onako sam se malo povukao i čovjek me uhvatio za nogu i ugrizao me. Ugrizao me čovjek za nogu! Taj mi je ugriz poslije ostao tjednima. Ugrizao me kao pseto, kao vuk kad te ugrize. Ta atmosfera, to je bilo strašno“, prisjetio se Simonović.

Simonović je bio svjetski prvak s Jugoslavijom 1970. godine te je član prve generacije jugoslavenske košarke koja je pokorila planet.

U klupskoj košarci najveći je trag ostavio u Crvenoj zvezdi, za koju je igrao od 1967. do 1976. godine.