VIDEO / Salah dominira u Turskoj, zabio je dva gola za pobjedu Trabzonspora

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U utakmici drugog kola turske Super lige, Mohamed Salah zabio je svoj prvi gol za Trabzonspor! Igrala se osma minuta kada je jednu odbijenu loptu iz blizine poslao iza leđa vratara Basaksehira, a pogodak je priznat tek nakon dugačke VAR provjere, nakon što se dugo gledalo je li lopta punim obujmom prešla crtu.

U nastavku je Eldor Shomurodov iz kaznenog udarca pogodio za 1:1, ali je Salah u drugom poluvremenu ponovno donio prednost Trabzonsporu.

On je u 48. minuti na asistenciju Ernesta Mucija elegantno svojom lijevom nogom pogodio za 2:1.

Do kraja utakmice je Egipćanin još dva puta tresao mrežu Basaksehira, ali su mu oba i poništena pa je ostao bez hat-tricka. Međutim, donio je pobjedu svom novom klubu pa će sigurno biti zadovoljan pred uzvrat play-offa Europske lige.

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