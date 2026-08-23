VIDEO / Pogledajte prekrasnu akciju kod gola kojim je Getafe srušio Racing

Prvu su pobjedu u novoj sezoni španjolske La Lige upisali nogometaši Getafea, na domaćem su terenu s minimalnih 1-0 bili bolji od Racing Santandera.

Nakon dvije utakmice Getafe ima pobjedu i poraz, a povratnik u elitu Racing Santander remi i poraz.

Gosti su u 77. minuti imali idealnu šansu za vodstvo, ali je domaći vratar Soria obranio jedanaesterac Martinu. Kazna je za goste stigla četiri minute kasnije, a Unal je bio strijelac za domaće slavlje.

U derbi utakmici drugog kola španjolske La Lige nije bilo pobjednika, prošle sezone četvrta i treća momčad s ljestvice, Atletico i Villarreal, odigrali su u Madridu 2-2.

Atletico nakon dvije utakmice ima četiri boda, dok je Villarreal drugi put u nizu odigrao 2-2. Na premijeri je na taj način remizirao kod Racing Santandera.

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, a nešto je bolji dojam ostavila gostujuća momčad koja je bila napadački aktivnija.

Poveo je Atletico nakon lijepe akcije u 59. minuti, a sve je okončano atraktivnim golom Pubilla s 18 metara. Gosti iz Villarreala su se uspjeli vrlo brzo vratiti u igru. Samo šest minuta kasnije dosuđen je jedanaesterac za goste, a Gerard Moreno je bio precizan za 1-1.

Potpuni se preokret dogodio u 78. minuti. Gruzijac Mikautadze je bio u bijegu od obrane Atletica i prema domaćim vratima. Neposredno prije udarca rukama ga je srušio Le Normand zbog čega je igrač Atletica pocrvenio, a sam Mikautadze je s bijele točke pogodio za 2-1.

Unatoč igraču manje Atletico je ipak izbjegao poraz, a pogodak za konačnih 2-2 je postigao Argentinac Simeone.