VIDEO / Perišić i s 37 nastavlja ‘trpati’! Pogledajte rapsodiju i dva nova gola za PSV

Podijeli :

U susretu trećeg kola nizozemskog nogometnog prvenstva PSV Eindhoven je pobijedio Groningen sa 5-1 uz dva gola hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića.

Gosti su poveli u devetoj minuti golom Brynjolfura Willumssona, no aktualni prvak je već do poluvremena okrenuo rezultat s tri gola, a u nastavku je PSV još dva puta tresao mrežu Etiennea Vaessena.

Izjednačio je Thijmen Blokzijl pogodivši vlastitu mrežu u 11. minuti, da bi IvanPerišić u 35. minuti okrenuo rezultat.

Mladi Ruben van Bommel, sin novog belgijskog izbornika i bivšeg nizozemskog reprezentativca Marka van Bommela, je sjajno prošao po krilu ubacivši do Perišića koji je pogodio ua 2-1. Do poluvremena se među strijelce upisao i Ricardo Pepi realiziravši kazneni udarac u sudačkoj nadoknadi.

Perišić je u 53. minuti zabio i drugi gol na utakmici, a za konačnih 5-1 postigao je Sergino Dest u 56. minuti. Napadač Vatrenih sada im 29 golova i 28 asistencija u 82 nastupa u svim natjecanjima.

Nakon nepotpunog trećeg kola na ljestvici vodi AZ s devet bodova, dok je PSV drugi sa sedam bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.