VIDEO / Pogledajte kako je Luka Sučić zabio Realu i utišao Bernabeu!

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Hrvatski reprezentativac Luka Sučić zabio je za Real Sociedad na gostovanju kod Real Madrida u zaostaloj utakmici prvog kola La Lige. Hrvatski veznjak u 44. je minuti iskoristio odbijenu loptu i s ruba kaznenog prostora snažnim udarcem iz prve svladao Thibauta Courtoisa za 1:1. Kraljevski klub stigao je u vodstvo pogotkom Kyliana Mbappea u 40. minuti, no samo četiri minute kasnije Vatreni je izjednačio na Santiago Bernabeuu.

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