VIDEO / Ludnica u Madridu: Četiri gola, dva penala, crveni karton i zvižduci Julianu Alvarezu

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U drugom kolu španjolske La Lige sreli su se Atletico Madrid i Villarreal, dvije ekipe koje će predstavljati Španjolsku u Ligi prvaka ove sezone. Gledali smo uzbudljivu utakmicu gdje smo vidjeli dva penala, crveni karton, zvižduke Julianu Alvarezu, a susret je na kraju završio remijem 2:2.

Prvo poluvrijeme nije donijelo golove, a to je zapravo bilo i veliko iznenađenje jer su obje ekipe igrale otvoren nogomet s puno prilika. Međutim, na predah se otišlo bez pogodaka.

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Ipak, u drugom dijelu su se mreže počele tresti. Prvo je branič Atletica Marc Pubill sjajnim udarcem matirao Luiza Juniora za 1:0 da bi sedam minuta kasnije Žuta podmornica izjednačila golom Gerarda Morena iz kaznenog udarca. Iskusni napadač ostavio je Jana Oblaka na sredini te je lakoćom pospremio loptu u mrežu za 1:1.

Nije na tome stao Villarreal koji je u 76. minuti zaradio kazneni udarac nakon VAR provjere. Osim toga je Robin Le Normand za taj start zaradio i crveni karton pa se jedanaesterac izveo tek u 78. minuti. Ovaj put je odgovornost preuzeo Georges Mikautadze koji je također smireno matirao Slovenca za 2:1 Žute podmornice.

Čak i s igračem manje Atletico se nije predao pa je tako u 85. minuti obrana Villarreala pustili Giuliana Simeonea da im utrči iza leđa, a sin Diega Simeonea tu priliku je i iskoristio za 2:2.

U 89. minuti je Tajon Buchanan imao priliku zabiti za pobjedu Villarreala, ali Oblak je sjajnom reakcijom zaustavio taj pokušaj i spasio Atletico i sačuvao im bod s igračem manje.

U sljedećem kolu Atletico gostuje kod Seville koja ima dvije pobjede dok će Villarreal gostovati kod Alavesa koji nakon dva kola ima četiri boda.

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