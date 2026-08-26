VIDEO / Majer ponovno asistirao, AEK na pragu Lige prvaka nakon osam godina

AEK je na pragu plasmana u ligašku fazu Lige prvaka. Atenski klub u uzvratu play-offa protiv Levski Sofije vodi 4:0, nakon što je prvi susret u Bugarskoj završio bez pogodaka.
Domaćin je poveo već u 7. minuti, kada je Luka Jović pogodio za 1:0. Samo pet minuta kasnije AEK je udvostručio prednost. Barnabás Varga zabio je za 2:0, a Lovro Majer bio je predasistent kod pogotka.
Hrvatski veznjak ponovno je bio u važnoj ulozi u 29. minuti. Majer je sjajnom asistencijom pronašao Vargu, koji je svojim drugim golom na utakmici povisio na 3:0.
Majer tako nastavlja odličan početak avanture u AEK-u. Nakon asistencija u grčkom Superkupu i prvom prvenstvenom kolu, sada je ponovno upisao asistenciju u dresu grčkog velikana.
AEK je nastavio dominirati i u nastavku, a u 55. minuti Răzvan Marin realizirao je jedanaesterac za 4:0.
Atenski klub tako ima ogromnu prednost uoči završnice uzvrata i nalazi se nadomak plasmana u ligašku fazu Lige prvaka nakon osam godina.
Utakmica je još u tijeku.
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