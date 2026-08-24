VIDEO / Legendarni napadač opet zabio, Malaga stigla do prvog boda u La Ligi nakon osam godina

U posljednjoj utakmici 2. kola La Lige Málaga i Deportivo La Coruña odigrali su 1:1, a domaćin je tako stigao do prvog boda u španjolskoj eliti nakon osam godina.
U sljedećem kolu Málaga će u goste Real Madridu, dok će Deportivo dočekati Valenciju.
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