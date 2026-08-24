VIDEO / Ancelotti ga je iznenađujuće ostavio bez SP-a, a sada je ispisao povijest Premier lige u debiju Alonsa

João Pedro srušio je rekord za najbrži pogodak na otvaranju Premier lige i zgoditkom nakon samo 31 sekunde pomogao Chelseaju da pobjedom 3:2 protiv Fulhama otvori sezonu. Brazilac, kojeg Carlo Ancelotti iznenađujuće nije uvrstio na popis Brazila za Svjetsko prvenstvo, zabio je već na početku utakmice nakon asistencije Colea Palmera. Dosadašnji rekord držao je David Healy, koji je 2007. za Fulham protiv Arsenala zabio nakon 51 sekunde.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!