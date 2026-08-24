VIDEO / Ancelotti ga je iznenađujuće ostavio bez SP-a, a sada je ispisao povijest Premier lige u debiju Alonsa

Nogomet 24. kol 202621:11 > 23:09 0 komentara

João Pedro srušio je rekord za najbrži pogodak na otvaranju Premier lige i zgoditkom nakon samo 31 sekunde pomogao Chelseaju da pobjedom 3:2 protiv Fulhama otvori sezonu. Brazilac, kojeg Carlo Ancelotti iznenađujuće nije uvrstio na popis Brazila za Svjetsko prvenstvo, zabio je već na početku utakmice nakon asistencije Colea Palmera. Dosadašnji rekord držao je David Healy, koji je 2007. za Fulham protiv Arsenala zabio nakon 51 sekunde.

Chelsea je tako poveo već nakon 31 sekunde preko Joãa Pedra, ali je Joshua King u 23. minuti izjednačio za Fulham.

Gosti su ponovno poveli u 41. minuti kada je Morgan Rogers, ovog ljeta pristigao iz Aston Ville, zabio za 2:1. Palmer je početkom drugog dijela povisio na 3:1, a Gonzalo García, koji je nedavno napustio Real Madrid, je postavio konačnih 3:2 u 54. minuti.

Tako je Xabi Alonso pobjedom debitirao na klupi Chelseaja, i to u dvoboju protiv Álvara Arbeloe, svog bivšeg suigrača iz Real Madrida. Obojica su nakon igračke karijere vodila madridski klub, no u njihovom prvom trenerskom okršaju slavio je Alonso.

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