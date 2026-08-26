VIDEO / Medvedev u svom stilu: ‘Možda da krenem igrati pickleball…’

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Izgubio je četiri od posljednjih pet mečeva, ima omjer 7:7 od Roland Garrosa, a Daniil Medvedev lošu je seriju nastavio i u Winston-Salemu.

Kao prvi nositelj u drugom je kolu ispao od Martina Damma sa 7:5, 6:3. U stanci nakon petog gema drugog seta, Rus je u svojem stilu pričao malo sam sa sobom, a malo sa sucem:

“Možda bih trebao započeti karijeru u pickleballu… Nije još kasno… U parovima s Jackom Sockom”, rekao je Medvedev skrušeno.

“Svaki sport na planetu trenutno je bolji, čak i curling”, dodao je Rus.

Vidjet ćemo hoće li se Medvedev, prvak US Opena iz 2021. godine, pokazati bolje u New Yorku.

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