VIDEO / Poslušajte gromoglasne zvižduke navijača Atletica: Alvarezu ovaj potez ne planiraju oprostiti

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U drugom kolu španjolske La Lige Atletico Madrid je na svojoj Wandi Metropolitano ugostio Villarreal, a u prvoj postavi ponovno nije bio argentinski reprezentativac Julian Alvarez. Napadač Atletica zatražio je transfer u Barcelonu u koju ga Madriđani ne puštaju. Zato ga je Diego Simeone posjeo na klupu protiv Žute podmornice, a kada je spiker na stadionu pročitao njegovo ime krenuli su zvižduci prema Argentincu. Alvarez to nije najbolje prihvatio te je na klupi gledao u daljinu s tužnim izrazom na licu. Njegova saga ne bliži se kraju, a u priču se uz Barcelonu uključio i Arsenal, no Alvarez navodno ne želi povratak u Englesku te mu je na pameti samo španjolski prvak. Alvarez je kasnije trebao pokazati svoju profesionalnost jer ga je Simeone u 66. minuti, nakon gola Villarreala za 1:1, ubacio u igru. Navijači su i tada reagirali burno pa su ponovno izviždali Argentinca.

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