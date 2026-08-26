VIDEO / Pogledajte kako je Dambrauskas sa Sabahom izborio prvu Ligu prvaka

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Nogometaši azerbajdžanskog Sabaha izborili su premijerni nastup u Ligi prvaka nakon što su u dvije utakmice playoffa ukupnim rezultatom 6:4 pobijedili izraelski Hapoel Be'er Shevu.

Hapoel je u prvom susretu igranom u Bukureštu slavio sa 2:1, da bi Sabah u uzvratu u Bakuu nakon produžetaka pobijedio sa 5:2.

Gosti su poveli u 10. minuti preko Igora Zlatanovića koji je pospremio odbijanac nakon pogreške domaćeg vratara Stasa Pokatilova. U 38. minuti izjednačio je Christian Nwachukwu, no Pokatilov novom neshvatljivom pogreškom u 61. minuti poklanja loptu Guyu Mizrahiju za novo vodstvo Hapoela. Sabah se vraća u 74. minuti sjajnim pogotkom Umaralija Rakhmonalieva s 20-ak metara, a u četvrtoj minuti nadoknade Tellur Mutallimov golom nakon kornera donosi pobjedu 3:2 i šalje utakmicu u produžetke.

Nakon što su Izraelci u 100. minuti ostali s igračem manje zbog isključenja Djibrila Diopa, Sabah lomi utakmicu: Orphe Mbina u 101. zabija za 4:2, a Joy-Lance Mickels u 115. minuti postavlja konačnih 5:2. Prije kraja gostima je pocrvenio i Eliel Peretz.

Sabah vodi bivši trener Gorice i Hajduka Litvanac Valdas Dambrauskas, a dres nosi bivši veznjak Rijeke i Slaven belupa Ivan Lepinjica.