VIDEO / Mladi Španjolac zabio prvijenac u La Ligi i odveo Betis do pobjede na Mestalli

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U zaostaloj utakmici prvog kola La Lige Real Betis je na Mestalli upisao dramatičnu 1:0 pobjedu protiv Valencije. Sve do 83. minute nije bilo pogodaka, a onda je 20-godišnji Pablo Garcia, koji je ušao u 79. minuti, pogodio za 1:0 bijelo-zelenih. Mladom napadaču ovo je bio 20. nastup za Betis u La Ligi te ujedno i prvi pogodak u elitnom rangu španjolskog nogometa. Betis je ovom pobjedom upisao drugu pobjedu u novoj sezoni, a ujedno i drugu 1:0 pobjedu. U svojoj prvoj utakmici su s 1:0 bili bolji od Real Sociedada te sada jedini uz Sevillu imaju šest bodova nakon prva dva kola. U sljedećem susret Betis gostuje kod Levantea koji nakon dva kola ima tek jedan bod. Što se tiče Valencije, oni će svoju prvu pobjedu tražiti protiv Deportiva iz La Corune koji nakon dva kola ima dva boda.

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