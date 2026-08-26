VIDEO / Lovro Majer ponovno asistirao, AEK na pragu Lige prvaka nakon osam godina

Luka Jović zabio je za 1:0 već u sedmoj minuti, a Barnabás Varga u 12. je povisio na 2:0. Kod tog pogotka Lovro Majer bio je predasistent.

Mađar je u 29. minuti zabio i svoj drugi pogodak, ovoga puta nakon izravne asistencije Majera, koji tako nastavlja sjajan niz nakon asistencija u Superkupu i prvom kolu prvenstva.

AEK je u 55. minuti dobio i jedanaesterac, a Răzvan Marin ga je pretvorio u 4:0.

Utakmica je još u tijeku…