VIDEO / Lovro Majer ponovno asistirao, AEK na pragu Lige prvaka nakon osam godina

Champions League 26. kol 202622:17 0 komentara

AEK je u uzvratu play-offa Lige prvaka protiv bugarskog Levski Sofije već nakon prvog poluvremena napravio ogroman korak prema plasmanu u ligašku fazu. Nakon 0:0 u prvom susretu, Luka Jović načeo je goste u sedmoj minuti.

Luka Jović zabio je za 1:0 već u sedmoj minuti, a Barnabás Varga u 12. je povisio na 2:0. Kod tog pogotka Lovro Majer bio je predasistent.

Mađar je u 29. minuti zabio i svoj drugi pogodak, ovoga puta nakon izravne asistencije Majera, koji tako nastavlja sjajan niz nakon asistencija u Superkupu i prvom kolu prvenstva.

AEK je u 55. minuti dobio i jedanaesterac, a Răzvan Marin ga je pretvorio u 4:0.

Utakmica je još u tijeku…

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