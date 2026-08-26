VIDEO / Lovro Majer ponovno asistirao, AEK na pragu Lige prvaka nakon osam godina

AEK je u uzvratu play-offa Lige prvaka protiv bugarskog Levski Sofije već nakon prvog poluvremena napravio ogroman korak prema plasmanu u ligašku fazu. Nakon 0:0 u prvom susretu, Luka Jović načeo je goste u sedmoj minuti.
AEK je u uzvratu play-offa Lige prvaka protiv bugarskog Levski Sofije već nakon prvog poluvremena napravio ogroman korak prema plasmanu u ligašku fazu. Nakon 0:0 u prvom susretu, Luka Jović načeo je goste u sedmoj minuti.
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