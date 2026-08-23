VIDEO / Kaos u Nizozemskoj! Navijači Feyenoorda bakljama gađali suparnike i izazvali prekid utakmice

U susretu trećeg kola nizozemskog prvenstva Feyenoord je na gostovanju pobijedio Cambur sa 5-2, no susret su obilježili navijači rotterdamskog kluba koji su izazvali prekid koji je trajao više od pola sata.

Navijači Feyenoorda su u 12. minuti izazvali prekid utakmice zapalivši brojne baklje pri čemu su dio pirotehničkih sredstava bacili na teren, ali i na tribinu s domaćim navijačima. Nizozemski mediji navode kako je nekoliko navijača Cambuura pogođeno bakljama, međutim ne navodi se jesu li pritom i ozlijeđeni.

Sudac Danny Makkelie poslao je obje momčadi u svlačionicu, a prekid je trajao više od pola sata. Pravila Nizozemskog nogometnog saveza (KNVB) propisuju da se utakmica definitivno prekida samo ako igrače ili službene osobe pogodi neki predmet bačen s tribine.

“Dakle, morali smo provjeriti je li igrač pogođen,” rekao je Makkelie za ESPN .

“Vidio sam da su navijači pogođeni i vjerujem da im je pružena pomoć. Nadam se da su dobro. Ali prema protokolu, utakmica se zbog toga ne prekida,” dodao je.

Kada je utakmica nastavljena gosti su sa četiri gola u prvom dijelu riješili pitanje pobjednika. U nastavku susreta Feyenoord je zabio još jedan gol, dok je Cambur postigao dva gola za konačnih 5-2.

Za Feyenoord su strijelci bili Gjivai Zechiel (17, 83), Luciano Valente (26), Thijs Jansen (42-ag) i Ayase Ueda (45+1-11m), dok je za domaći sastav strijelac bio Rafik El Arguioui (70, 80).