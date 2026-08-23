VIDEO / Gvardiol zabio za pobjedu Man. Cityja u zadnjim sekundama, pogledajte majstoriju!

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Nogometaši Manchester Cityja otvorili su novu sezonu engleske Premier lige velikim preokretom i domaćom pobjedom 2-1 protiv Bournemoutha uz junaka hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola.

Gosti su poveli u 26. minuti golom Taverniera i nakon nekoliko pogrešaka u domaćoj obrani. Do kraja prvog dijela Manchester City je konstantno napadao, a svoje je nalete pojačao u nastavku ogleda.

Odmah na startu drugog poluvremena sjajnu je šansu propustio Guehi, a nizale su se potom opasnosti u gostujućem šesnaestercu i sve ih je Bournemouth preživio. Domaćin je ipak izjednačio u 85. minuti. Nakon kornera najviši je u skoku bio Guehi i pogodio za 1-1.

Drugu asistenciju u 91. minuti upisao je Cherki, a domaći junak postao je Gvardiol koji je u maniri najboljeg napadača primio loptu, okrenuo se i plasirao u mrežu za slavlje Manchester Cityja.

Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu, dok je Mateo Kovačić za domaćina zaigrao od 63. minute.