VIDEO / Barcelona ‘petardom’ otvorila lov na treći uzastopni naslov u La Ligi

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U svojoj prvoj utakmici La Lige Barcelona je na gostovanju kod Elchea upisala pobjedu od 5:0 te je tako uspješno otvorila svoj lov na treći uzastopni naslov.

Nakon prvog poluvremena Barcelona je vodila s 2:0. Prvi gol postigli su u 14. minuti kada je Raphinha realizirao kazneni udarac, a drugi je stigao u trećoj minuti sudačke nadoknade. Tada je Karim Adeyemi u svom službenom debiju zabio svoj pogodak za 2:0.

U drugom dijelu se na gol trebalo čekati do 67. minute kada je Raphinha zabio svoj drugi gol za 3:0 Barcelone. Nije na tome Barcelona stala jer je u 71. minuti Fermin Lopez nakon kontranapada zabio za 4:0. Njemu je asistirao Anthony Gordon koji je bio asistent i kod trećeg gola. Tako je Englez u svom službenom debiju pokazao Kataloncima da su pogodili s njegovim dovođenjem.

Fermin, strijelac gola za 4:0, ubrzo je zabio i svoj drugi gol te je u 79. minuti povećao prednost Barcelone na velikih 5:0.

U sljedećem susretu Barcelona će odigrati zaostalu utakmicu prvog kola protiv Athletica iz Bilbaa. Elche će u sljedećem kolu gostovati kod novog prvoligaša Racinga iz Santandera.

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