Najmlađi Hrvat u Bundesligi za SK: San mi je zaigrati za Hrvatsku, želim ponoviti uspjeh Luke Vuškovića

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Mladi ofenzivni veznjak i hrvatski U-19 reprezentativac Patrice Čović član je Werder Bremena, za koji je upisao svoj službeni debi u njemačkoj eliti s navršenih 18 godina, čime je srušio dotadašnji rekord koji je držao Josip Brekalo.

Čović je u intervjuu za Sport Klub s našom Ines Švagelj progovorio o očekivanjima od nove sezone Bundeslige, pritisku igranja pred desecima tisuća navijača i nogometnim snovima. A jasno je i poručio – san je zaigrati za Vatrene.

Kako se osjećaš uoči priprema s Werderom iz Bremena i kakva ti je bila prošla sezona s Werderom, prva u Bundesligi?

“Stvarno se opet veselim ovoj sezoni i sretan sam što sam ponovno ovdje s momčadi i što vidim sve ponovno. Prošla sezona bila je prekrasna za mene, san mi se ostvario. Igrati na najvišoj razini ovdje u Bundesligi… Stvarno sam zahvalan na tome. Mislim da je bilo ok, 16 utakmica za mene i jedan gol, mislim da je to bila dobra prva godina i nadam se da će ova biti još bolja.”

Što je bio najveći izazov pri dolasku u Bundesligu, tvoju prvu sezonu u Bundesligi, sada je druga?

“Naravno, mislim da je brzina potpuno drukčija nego u mlađim kategorijama. Treba vremena da se dođe na tu razinu, ali osjećam se dobro i mislim da jesam na toj razini i nadam se da ću nastaviti ovako i napredovati.”

Bio si najmlađi Hrvat u Bundesligi prošle sezone. Je li to veliki pritisak za tebe pred ovu sezonu? Ispisao si povijest?

“Da, to je lijepo čuti. Iskreno, ne stvaram si veliki pritisak. Samo sam zahvalan na prilici da igram ovdje. Kao što sam rekao, stvarno se veselim ovoj sezoni i nadam se da ću dobiti više utakmica i zabiti više golova.”

Kakav je bio taj prvi gol protiv Union Berlina u tvom rodnom gradu? Otac je bio također emotivan?

“Kad sam vidio slike svog tate, prošli su me trnci. Nije moglo biti boljeg mjesta da zabijem gol nego u Berlinu gdje živi moja obitelj. Cijela moja obitelj bila je na stadionu, bio je to poseban trenutak za mene.”

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Što možemo očekivati od Patricea ove sezone u Bundesligi? Što je cilj?

“Nadam se većem broju utakmica nego prošle sezone, i ako ću igrati želim zabiti više golova i podijeliti asistencija, te nadam se da će se svima svidjeti kako igram.”

Kako vidiš Bundesligu? Je li teška za tebe?

“Teško je. Gotovo svaka utakmica igra se pred 30.000 ili 40.000 navijača i svaka je utakmica teška. Mislim da sada ne možete reći koja momčad je loša, a koja dobra. Naravno imate dvije top momčadi poput Bayern Munchena i RB Leipziga, ali mislim da će biti jako teško. Imamo dobru momčad i ovo što sam vidio kroz treninge mislim da ćemo biti spremni na sve.”

Misliš li da će Bayern biti dominantan kao prošle sezone?

“Imaju iste igrače kao i prošle sezone, pa možemo očekivati isti Bayern, ali sve se može dogoditi. Ali naravno, mislim da će naravno Bayern ponovno biti favorit.”

Što je najveći izazov za tebe u Bundesligi?

“Kao što sam rekao, svaku utakmicu igraš pred 30 ili 40 tisuća ljudi, naravno da je tu uvijek doza pritiska, ali mislim da sa svakom utakmicom daješ više. Jednostavno si zahvalan što igraš ovakve utakmice. Ali kao što sam rekao, najveći izazov je brzina u Bundesligi.”

Kako gledaš na hrvatske igrače u Bundesligi, sad nema Luke Vuškovića koji je imao briljantnu sezonu s HSV-om?

“Tu možete vidjeti, on je došao u Bundesligu i imao je stvarno dobru sezonu i nadam se da ću ja biti sljedeći koji će imati tako dobru sezonu kao i on, da ću imati takav proboj, ali vidjet ćemo.”

Koji je tvoj nogometni san?

“Dok sam bio dijete, san mi je bio igrati na ovakvim stadionima i mislim da sam taj san ostvario. Ali kroz nekoliko godina, ili čak i prije, želim igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, to bio bilo isto ostvarenje sna, veliko ostvarenje sna. Nadam se da će i to doći.”

Što možeš reći na hrvatskom, reci nam nešto?

“Ne ne, da budem iskren, na terenu se mogu sporazumjeti, ali izvan terena mi je teško. Nažalost, tata me nije naučio. Tužno je.”

Oh, tužno. Ali, ako ćeš igrati za Hrvatsku, naučit ćeš nešto više.

“Moram, da, naravno. Mislim da ću u svoje slobodno vrijeme uzeti učitelja i da ću morati jako brzo naučiti.”

Možeš li mi opisati kako je igrati za Hrvatsku, nisi u prvoj momčadi, ali si u mlađim selekcijama?

“Posebno je doći u Hrvatsku jer je dosta drugačije nego ovdje, ljudi ondje… Jako mi se sviđa tamo, zato sam i izabrao Hrvatsku jer odeš tamo, igraš s toliko strasti na terenu, i izvan terena također. Jako sam sretan što mogu to iskusiti.”

Jesi li gledao Hrvatsku na SP-u? Kakvi su osjećaji?

“I dalje me boli jer smo tu utakmicu (protiv Portugala, op.a.) gledali u reprezentaciji. I dalje bolno, ali ne možemo to promijeniti.”

Kako bi opisao Bundesligu u tri riječi?

“Fenomenalna, brza i fizički zahtjevna.”

Protiv kojeg igrača je bilo najteže igrati prošle sezone?

“Protiv skoro svih, ali kad sam igrao na svojoj poziciji protiv Musiale bilo je nevjerojatno. Došao je u isto vrijeme kad i ja i igrao protiv mene. Bilo je jako teško, ali protiv takvih igrača možeš puno naučiti. Bilo mi je zadovoljstvo igrati protiv njega.”

Koji ti je klub iz snova? Ako možeš reći?

“Sada obožavam Werder jer dolazi 40 ili 50 tisuća ljudi na svaku utakmicu, ali kao dijete uvijek sam navijao za Barcelonu. Izabrao bih Barcu.”

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