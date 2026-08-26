Đoković ga pobijedio u epskom finalu, ali Federer pamti jedan drugi poraz

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REUTERS/Dylan Martinez via Guliver

Vjerojatno nema osobe koja ne bi pomislila da je najbolniji poraz Rogera Federera u finalima Grand Slamova bio onaj protiv Novaka Đokovića na Wimbledonu 2019. godine. Švicarac tada nije samo imao dvije meč-lopte, nego je i bolje igrao, no sve je to bilo uzalud jer je Srbin bio bolji u najvažnijim poenima.

Nema dvojbe ni da je ta pobjeda širom otvorila Đokoviću vrata prema statusu najboljeg tenisača svih vremena. U tom trenutku zaostajao je za najvećim rivalima po broju osvojenih Grand Slamova, a trijumf na Wimbledonu dao mu je veliko samopouzdanje koje je iskoristio u sezonama 2021. i 2023., kada je osvojio po tri Grand Slam naslova.

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“Znam da svi misle da je to moj poraz od Novaka”, odgovorio je Federer na pitanje u New Yorku. “Odlično sam igrao u polufinalu”, podsjetio je na pobjedu protiv Rafaela Nadala. “U finalu isto. Zato mi taj poraz nije predstavljao problem, iako znam da s mnogima drugima ne bi bilo tako.

Potom je otkrio koji mu je poraz najteže pao.

“Poraz od Juana Martina del Potra u finalu US Opena 2009. Imao sam previše propuštenih prilika”, prisjetio se Švicarac, koji je do tada osvojio pet uzastopnih naslova na Flushing Meadowsu, a nakon tog meča više nijedan.

Kao drugi najbolniji poraz u Grand Slam finalima izdvojio je onaj od Rafaela Nadala, također u finalu Wimbledona, ali godinu dana ranije. Federer je tada spasio dvije meč-lopte i bio na pragu preokreta nakon što je izgubio prva dva seta. Ipak, Nadal je osvojio svoj prvi wimbledonski naslov i prekinuo Federerovu seriju od pet uzastopnih titula.