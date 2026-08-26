Wawrinka ipak neće propustiti posljednji US Open karijere

Stan Wawrinka, 41-godišnji švicarski teniski as, ipak će igrati u pojedinačnom dijelu US Opena koji starta u nedjelju, premda se početkom tjedna oprostio od turnira u New Yorku emotivnom objavom putem društvene mreže.
Organizatori posljednjeg Grand Slam turnira u godini izostavili su legendarnog Švicarca s premijerno sastavljenog popisa tenisača koji će dobiti pozivnice. Izazvalo je to ogorčenje brojnih teniskih poklonika i pratitelja, a u međuvremenu je takva odluka promijenjena.
“Uzbuđen sam zbog pozivnice i dolaska na još jedan US Open u nizu. Radujem se ponovnom natjecanju pred navijačima u New Yorku“, objavio je Wawrinka koji igra svoju posljednju godinu u teniskoj karijeri.
Ranije je ove godine Wawrinka također s pozivnicama organizatora nastupao na Australian Openu, Roland Garrosu i Wimbledonu.
U karijeri je Wawrinka osvojio tri Grand Slam pehara pobjednika. Najbolji je bio 2014. na Australian Openu, 2015. u Roland Garrosu i 2016. na US Openu. Tada je u finalu u New Yorku svladao Novaka Đokovića sa 6-7(1), 6-4, 7-5, 6-3.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!