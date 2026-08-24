VIDEO / Ivaniševićev pulen osvojio prvi Masters u karijeri

Podijeli :

Frances Tiafoe će na prvi Masters naslov morati još malo pričekati. Francuz Arthur Fils bio je bolji u finalu Cincinnatija s 2:1 u setovima.

U prvom setu, koji je Fils dobio sa 6:3, Francuz je vrlo rano stigao do brejka. Održavao je tu prednost do kraja i poveo s 1:0 u setovima. U drugom setu uopće nije bio na toj razini, pa je Tiafoe napravio dva brejka i brzo izjednačio dobivši set sa 6:1.

POVEZANO VIDEO / Bizarna scena u Cincinnatiju: Zverev morao napustiti teren zbog – znojenja

Treći set bio je, međutim, potpuna katastrofa za Tiafoea. Solidno se držao u gemovima na Filsov servis, ali je na svom servisu bio iznimno loš. Arthur je napravio čak tri brejka te protutnjao posljednjim setom sa 6:0.

Fils je imao 14 izravnih poena više i sedam asova više, dok je Tiafoe napravio četiri dvostruke pogreške. Ključ je bio i u postotku prvog servisa – Fils je imao 60 posto ubačenog prvog servisa, a Tiafoe tek 40 posto.

Štićenik Gorana Ivaniševića tek je nedavno napunio 22 godine, a već je stigao do pete titule na ATP Touru, ujedno i prve iz kategorije Masters 1000. Ove sezone bio je polufinalist Miamija i Madrida, u Kanadi i Indian Wellsu stao je u četvrtfinalu, a sada je otišao sve do kraja.

Fils je prije Cincinnatija osvajao turnire u Lyonu, Hamburgu i Japanu (to su naslovi koje je uzeo do 2024. godine), dok je ove godine slavio u Barceloni te sada u Cincinnatiju.

Nakon ovog turnira skače za deset mjesta i penjep se na 11. poziciju ATP ljestvice. Tiafoe ga prati te će od ponedjeljka biti 12. igrač svijeta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.