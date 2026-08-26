VIDEO / Donna Vekić nasmijala sutkinju jednim običnim pitanjem

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Simpatična scena dogodila se pred početak meča u 1. kolu Monterreyju hrvatske tenisačice Donne Vekić i Francuskinje Diane Parry. Pitala je Vekić curicu jedno sasvim obično pitanje koje je nasmijalo i sutkinju - "odakle su cipele". Vekić je nadigrala Francuskinja Diane Parry sa 6:7 (5), 6:4, 6:1. Pogledajte situaciju.

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