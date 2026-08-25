Borna Gojo lakoćom stigao do drugog kola kvalifikacija za US Open

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Foto: Hrvatski teniski savez / Mario Ćužić

Nakon pobjede Luke Mikruta u prvom kolu kvalifikacija US Opena, nekoliko sati kasnije isto je napravio i Borna Gojo. Splićanin je igrao protiv Zdeneka Kolara kojega je porazio s 2-0 u setovima

Gojo je u prvom setu odmah pokazao razliku u kvaliteti na tvrdoj podlozi. Ekspresno je odjurio na 3:0, a do kraja seta je Kolaru još jednom oduzeo servis te je sa 6:1 došao na set od pobjede u prvom kolu kvalifikacija za US Open.

U drugom setu je Splićanin bio siguran na svom servisu dok je svom češkom protivniku često prijetio na returnu. To mu se isplatilo tek u devetom gemu kada Kolar nakon 30-0 gubi četiri poena u nizu. Gojo je tako stigao do servisa za meč. Njega je i iskoristio za 6:1, 6:4 i prolazak u drugo kolo kvalifikacija.

Gojo je u New Yorku prije tri godine igrao četvrto kolo gdje ga je zaustavio Novak Đoković. Kako bi ponovio taj uspjeh, Splićanin će u drugom kolu morati pobijediti boljega iz meča između Yunchaoketea Bua i Rija Noguchija.