Alcaraz i Serena Williams pobjedom otvorili turnir mješovitih parova na US Openu

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(AP Photo/Yuki Iwamura) via Guliver Image

Carlos Alcaraz vratio se na teren nakon teške ozljeda ručnog zgloba koji je zadobio u Barceloni. To je napravio na US Openu gdje je dobio pozivnicu za mješovite parove. Njegova partnerica bila je legendarna 44.-godišnja Serena Williams s kojom je u prvom kolu nadjačao Erin Routliffe i Lloyda Glasspoola.

Prvi set bio je dramatičan te su Alcaraz i Williams okrenuli zaostatak od 3:1 i dvije set-lopte te su na kraju set osvojili s 5:3. Format na ovom turniru je drugačiji pa se setovi igraju do četiri osvojena gema ili do pet ako oba para dođu do tri osvojena gema.

U drugom setu su Španjolac i iskusna Amerikanka bili bolji od Australke i Britanca te su s 4:1 izborili četvrtfinale US Opena gdje ih čekaju Belinda Benčić i Flavio Cobolli.

Taj meč na rasporedu je već večeras, a završnica turnira odigrat će se u srijedu navečer.

Polufinale je već izborio bračni par Elina Svitolina / Gael Monfils, kao i češki par Karolina Muchova / Jakub Menšik.