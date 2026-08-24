Ružić se ekspresno oprostila od turnira u Monterreyju

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AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA-81.) završila je svoj nastup na teniskom WTA turniru u Monterreyju, bolja od nje je u prvom kolu sa 6:4, 6:3 bila Čehinja Nikola Bartunkova.

U meču koji je trajao sat i pol Čehinja je servirala tri asa, a Ružić ni jedan. Također, češka je tenisačica iskoristila četiri od šest break prilika, dok je RužIć suparnici samo jednom oduzela servis. Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled.

Na turniru u Monterreyu nastupaju još i Petra Marčinko (WTA-71.) čija je suparnica u prvom kolu Amerikanka Alycia Parks (WTA-89.), te Donna Vekić (WTA-36.) koja za prolaz u drugo kolo mora pobijediti Francuskinju Diane Perry (WTA-50.).

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