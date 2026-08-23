Čak osam hrvatskih medalja na Mediteranskim igrama, Ivan Huklek donio prvo zlato

Drugog natjecateljskog dana na Mediteranskim igrama u Tarantu hrvatski sportaši su osvojili čak osam medalja, a prvo zlato donio je hrvač Ivan Huklek.

Bio je to sjajan dan za hrvatske sportaše na Mediteranskim igrama u Tarantu sa čak osam osvojenih odličja.

Iz hrvanja grčko-rimskim načinom stigla je Hrvatskoj i prva zlatna medalja u Tarantu. Brončani olimpijac iz Tokija Ivan Huklek u žestokom je finalnom srazu sa 5-1 svladao Egipćanina Mohameda Elkasema Elsayeda Ahmeda Saieda.

Presudili su iskustvo, kvaliteta i mirnoća hrvatskog borca. Na putu do zlata Huklek je u četvrtfinalu bio bolji od Alžirca Bachira Sida Azare (4-1), a u polufinalu od Talijana Leona Rivalte (8-3).

Hrvač Antonio Kamenjašević osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 77 kg, nakon finalnog poraza 1-2 od Turčina Yunusa Emrea Başara. Kamenjašević je prethodno pobjednički nanizao Tunižanina Tarhounija (9-0), Talijana Dariozzija (3-1) te u polufinalu Grka Arionasa Kolitsopoulosa (5-1). Dominik Etlinger nije uspio izboriti pobjedničko postolje u kategoriji do 67 kg. I za njega je bio koban turski reprezentativac, Murat Firat slavio je u borbi za brončano odličje s 5-1.

Tekvondaš Ivan Šapina osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg. Sve do završne borbe bio je vrlo uvjerljiv, a u finalnom dvoboju pobijedio ga je Marokanac Soufiane Elasbi (2-0).

Prethodno je i Leon Hrgota obogatio kolekciju odličja u borilačkim sportovima brončanom medaljom u kategoriji do 80 kg. U polufinalu je bolji od njega s 2-1 bio Marokanac Haitam Zarhouti. Ivana Arelić je u kategoriji do 67 kg zastala u četvrtfinalu, uslijed poraza od Tunižanke Wafe Masghouni (0-2).

Prve medalje stigle su i iz naše brojčano najzastupljenije reprezentacije – plivačke. Ana Blažević osvojila je srebrnu medalju na 200 metara prsnim načinom, a u istoj disciplini muške konkurencije Filip Mujan je doplivao do brončanog odličja. Nikola Miljenić se okitio broncom u finalnoj utrci na 50 metara leđnim načinom.

Kanuistica Vanesa Tot je u prijepodnevnim satima drugog natjecateljskog dana osvojila srebrno odličje u finalnoj utrci kanu-sprinta na 200 m, a to je bila samo uvertira u popodnevnu “berbu odličja” hrvatskih mediteranaca.

S jednom zlatnom, šest srebrnih i četiri brončane medalje Hrvatska je trenutačno na devetom mjestu ljestvice država (od ukupno 26) s osvojenim odličjima. Dvanaesto odličje već je osigurano u boćanju, finalni rasplet donosi ponedjeljak.