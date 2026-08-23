Ude od karijere ne odustaje ni s 40 godina: ‘Čeka me još jedno natjecanje pa operacija’

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AP Photo/Matt Dunham via Guliver

Hrvatski gimnastičar Filip Ude (40) je mjesecima prije Europskog prvenstva u Zagrebu ponavljao da bi već odavno otišao na operaciju ramena da se prvenstvo ne održava u Hrvatskoj, što nikako nije htio propustiti.

Moglo se, stoga, zaključiti da će Ude odmah nakon nastupa u Areni Zagreb na operaciju i duži odmor od gimnastike, no olimpijski doprvak na konju s hvataljkama iz Pekinga 2008. godine ima malo drukčije planove.

“Na operaciju idem za dva mjeseca, sada me čeka još jedno natjecanje. Kako sam u dobroj formi, odradit ću još natjecanje Svjetskog kupa u Szombathelyu. To je za tri tjedna i žao mi je tu svoju formu ne iskoristiti“, kazao je 40-godišnji Filip, vidno zadovoljan kako je odradio svoju vježbu u kvalifikacijama na Europskom prvenstvu u Zagrebu.

Upravo ga je ta izvedba i motivirala za novo natjecanje pa će stoga operacija još malo pričekati.

“Da, bilo je jako dobro, osim onih škara na početku i saskoka. Ne mogu reći da sam loše napravio saskok zbog ramena jer za vrijeme vježbe zbog adrenalina ne osjećaš bol. Problem je cijeli proces od tri mjeseca treninga u kojem nisam mogao trenirati kako sam htio jer me jako boljelo rame. Ne mogu sad ni punom snagom uletjeti na konja jer ću izletjeti van, moram dosta dozirati kola. Baš sam neki dan računao, napravio sam oko tri milijuna tih kola u karijeri, tako da imam dosta kilometara u rukama. Super sam se osjećao, čuo sam publiku kako skandira moje ime, kćerkica me gledala, tako da mi više ništa ne treba“, istaknuo je Ude.

Gimnastičar s kojim je počeo uzlet hrvatske gimnastike i fantastični rezultati na velikim natjecanjima ne namjerava se još oprostiti od vrhunskog ranga gimnastike.

“Kad dobro odradim svoju vježbu, i dalje sam konkurentan za finale. Odradit ću operaciju ramena, vratiti se koncem sljedeće godine, a početkom 2028. su kvalifikacije za Olimpijske igre u Los Angelesu, što će biti moje posljednje Olimpijske igre. No, nekad sam planirao četiri godine po četiri godine, sada moram tjedan po tjedan, pa dokle ide“, poručio je Filip Ude.