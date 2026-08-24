Osmero hrvatskih gimnastičara izborilo je nastup na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu

Dan nakon Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici održanog u Zagrebu poznat je i konačan popis sudionika Svjetskog gimnastičkog prvenstva koje će se od 17. do 25. listopada održati u Rotterdamu.

Već otprije je poznato da su se kroz nastup u višeboju u Zagrebu na Svjetsko prvenstvo plasirale Mila Prpić i Christina Zwicker, a pridružio im se i europski prvak u višeboju Illia Kovtun.

Putem nastupa na svjetskim kupovima plasman na Svjetsko prvenstvo osiguralo je i prvih osam gimnastičarki i gimnastičara po spravama koji su sakupili dovoljan broj bodova na četiri natjecanja ovogodišnjeg Svjetska kupa koja su se bodovala kao kvalifikacijska za SP, a to su Antalyja, Kairo, Baku i Osijek.

Nastup na Svjetskom prvenstvu su tako izborili i Tijana Korent na preskoku, Sofia Mešter na dvovisinskim ručama, Tina Zelčić na gredi, Tin Srbić na preči i Aurel Benović na preskoku.

“Rekao bih da je to optimalan broj naših gimnastičarki i gimnastičara na Svjetskom prvenstvu, to je smotra najboljih na svijetu, treba se kvalificirati, a to nije lako. Šteta što Filip Ude i Mateo Žugec nisu uspjeli kroz Svjetski kup skupiti dovoljno bodova da se plasiraju. Filip malo i zbog ozljede, Mateo i zbog nedostatka sreće, no od njega očekujemo da se sljedeće godine sigurno plasira na Svjetsko prvenstvo. Tin Srbić i Aurel Benović su vrlo jaki i ako ću biti zdravi bit će sigurno konkurenti za finale na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu. O Illiji Kovtunu ništa više ne trebam reći, sve smo vidjeli u Zagrebu“, rokomentirao je Mario Vukoja, sportski direktor Europskog prvenstva u Zagrebu i savjetnik predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza za vrhunski sport i međunarodnu suradnju.