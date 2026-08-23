Hrvatska osvojila još dvije medalje na Mediteranskim igrama

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AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi via Guliver

Drugog natjecateljskog dana na Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu hrvatska je delegacija bogatija za još dvije brončane medalje.

Predstavnik u plivanju Nikola Miljenić i taekwondoaš Leon Hrgota osigurali su nova odličja te time popravili ukupni saldo Hrvatske na šest osvojenih medalja.

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Plivač Nikola Miljenić ostvario je sjajan uspjeh u finalu utrke na 50 metara leđno. Do bronce je stigao s vremenom od 25.28 sekundi, čime je za osam stotinki nadmašio dosadašnji hrvatski rekord Luke Čarapovića (25.36). Miljenić je u poslijepodnevnom finalu značajno podigao razinu u odnosu na jutarnje kvalifikacije (25.45) te zasluženo skočio na postolje iza zlatnog Grka Apostolosa Christoua (24.74) i srebrnog Talijana Francesca Lazzarija (25.12).

U borilačkom dijelu natjecanja, 20-godišnji član splitskog Marjana Leon Hrgota do bronce je stigao u kategoriji do 80 kilograma. Nakon plasmana u polufinale, zaustavio ga je Marokanac Haitam Zarhouti. Hrgoti je ovo nastavak odličnog niza nakon svibnja, kada je u istoj težinskoj kategoriji osvojio seniorsku broncu na Europskom prvenstvu u Münchenu.

Nakon što su prvog dana srebro osvojili Josip Teskera, Sofija Hinić i Vanesa Tot, a Marko Golubić broncu, Hrvatska u Tarantu trenutačno ima tri srebra i tri bronce. Berač medalja time nije završena jer hrvatske borce do kraja dana očekuju i tri finalna okršaja u kojima će se za zlato boriti hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević te taekwondoaš Ivan Šapina.