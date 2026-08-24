Vušković oduševio Engleze: Evo čime ih je ‘kupio’ u debiju

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TONY O'BRIEN, Reuters, via Guliver

Nakon sigurnog europskog debija protiv Tromsøa, 19-godišnji stoper Luka Vušković fantastičnom je predstavom otvorio novu sezonu Premier lige.

U uvjerljivoj pobjedi Brightona nad Aston Villom s visokih 4:0, hrvatski je reprezentativac odigrao utakmicu bez greške te odmah otklonio sve sumnje oko toga može li dostojno zamijeniti Jana Paula van Heckea, koji je prešao u Tottenham za 60 milijuna eura.

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Vušković je na terenu djelovao iznimno zrelo i sigurno, a navijače je ‘kupio’ svojom gotovo pa nepogrešivom igrom, upisavši čak 101 točno dodavanje iz 105 pokušaja uz fantastičnih 96 posto preciznosti. Dominirao je u zraku dobivši pet od šest skok-duela, a šlag na tortu bila je njegova sjajna dijagonala prema De Cuyperu kojom je precizno pokrenuo akciju za treći pogodak svoje momčadi.

Njegovu vrhunsku igru i impresivnu mirnoću u obrani mediji i analitičari nagradili su vrhunskim ocjenama. Lokalni Sussex Express dodijelio mu je visoku osmicu i prozvao njegovu izvedbu savršenim premierligaškim debijem, statistički portal Sofascore nagradio ga je ocjenom 7,9 za potpunu kontrolu u obrambenim i dodavačkim parametrima, dok su mu čitatelji i publika na BBC-ju u službenom glasanju dali visoku prosječnu ocjenu 7,69.

Sa samo dva službena nastupa u dresu Brightona, mladi hrvatski stoper prestao je biti enigma te se u potpunosti nametnuo kao dugoročno i trajno rješenje u obrambenoj liniji engleskog prvoligaša.