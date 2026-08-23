VIDEO / Zbog njega je City srušio rekord, a on se ozlijedio već u drugoj službenoj utakmici

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Manchester City u prvom kolu Premier lige igra protiv Bournemoutha koji im je u 37. kolu prošle sezone oteo naslov i dao ga Arsenalu. Nisu Trešnjice ni u ovom susretu bile lagan protivnik jer su nakon prvog poluvremena golom Jamesa Taverniea vodili s 1:0, a loše vijesti za Građane stigle su u 63. minuti. Ostao je tada na travnjaku ležati Elliot Anderson kojega su platili 135 milijuna eura. Time su srušili klupski rekord za transfer. Veznjak Engleske držao se za desnu nogu, istovremeno i za bedro, ali i za zadnju ložu. Uspio je odšetati s travnjaka, ali susret nije nastavio te ga je zamijenio Mateo Kovačić.

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