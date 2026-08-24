VIDEO / Zašto se svi u Engleskoj opet rugaju Maguireu nakon poraza od Jakirovićevog Hulla

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Harry Maguire ponovno se našao na meti medija, a posebno navijača. Ovoga puta zbog bizarne situacije. Držao je suigrača umjesto protivnika dok je Hulla zabijao gol?!

Manchester United otvorio je prvenstvo neočekivanim porazom od povratnika u elitu, momčadi Sergeja Jakirovića, Hull Cityja (2:0), a jedan od tragičara u engleskim medijima postao je iskusni engleski stoper zbog bizarne reakcije kod prvog pogotka na utakmici.

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Igrala se 17. minuta kada su domaći Tigrovi stigli do vodstva preko Semija Ajayija nakon kornera i gužve u šesnaestercu Crvenih vragova. Ipak, ono što je uslijedilo u snimkama gola izazvalo je nevjericu i lavinu smijeha na Otoku.

Na usporenoj snimci jasno se vidi kako Maguire u potpunoj dekoncentraciji i panici unutar svog peterca u naručju drži i čvrsto markira suigrača Noussaira Mazraouija, ostavljajući napadača Hulla potpuno slobodnog da pospremi loptu u mrežu.

Engleski mediji i društvene mreže odmah su preplavljeni komičnim i oštrim reakcijama. Navijači su se masovno šalili na račun engleskog stopera navodeći da je “zaboravio za koga igra“ te da očito i dalje gaji simpatije prema Hull Cityju, klubu u kojem je igrao prije dolaska na Old Trafford.

Ovaj bizaran potez dodatno je rasplamsao nezadovoljstvo pristalica Uniteda, koji su igru kompletne obrane označili kao potpunu katastrofu na samom početku nove prvenstvene utrke.

Engleski mediji iskoristili su priliku da podsjete i na ranije bizarne ispade Harryja Maguirea.

Tijekom uvjerljivog poraza od 6:1 na Old Traffordu, Maguire je u svom kaznenom prostoru povukao i srušio suigrača Lukea Shawa umjesto da izbaci loptu, što je omogućilo Tottenhamu da s lakoćom pogodi mrežu.

Prilikom prekida u šesnaestercu suparnika, Maguire je u pokušaju da skoči na loptu petom zakačio suigrača Paula Pogbu po glavi i raskrvario ga, što je postalo jedan od najgledanijih viralnih videozapisa te sezone.

U uzvratu četvrtfinala Europske lige protiv Seville, Maguire je najprije postigao autogol u prvoj utakmici, a potom u uzvratu na samom startu poklonio loptu protivniku nakon loše komunikacije s Davidom de Geom, što je izravno vodilo do ispadanja Uniteda.