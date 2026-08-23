VIDEO / Žalit će Kopenhagen za Kotarskim, pogledajte urnebesan kiks stopera i golmana

Podijeli :

Dominik Kotarski nedavno je protiv Randersa ozlijedio koljeno te mu je tako propao transfer u Dinamo, a možda i cijela sezona ako se ozljeda pokaže ozbiljnija. Njega je na golu Kopenhagena zamijenio Islanđanin Runar Alex Runarsson koji je svojevremeno branio i za Arsenal. On se u Londonu nije proslavio, a ni ovaj pogodak mu ne ide na čast, iako je manje kriv nego njegov suigrač. Naime, već u prvoj minuti protiv Viborga je Runarsson glavom očistio dugo dodavanje stopera, a ta lopta se odbila do Birgera Melinga koji je refleksno loptu poslao prema svom golu te je nije uspio dostići prije nego što je prešla crtu. Taj pogodak prouzrokovao je raspad kod danskog velikana jer je već nakon 16 minuta bilo 3:0 za Viborg. Susret je na kraju završio pobjedom Viborga od 4:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.