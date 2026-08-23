VIDEO / Vuškovićev Brighton razbio osvajača Europske lige, zabili su im četiri gola

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Luka Vušković u četvrtak je debitirao za Brighton protiv Tromsa (0:0) u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige, a već je u nedjelju dobio priliku za debi u Premier ligi. Njegovi Galebovi trebali su imati težak zadatak protiv Aston Ville, osvajača Europske lige, no nakon prvog poluvremena je Brighton vodio s uvjerljivih 4:0. U osmoj minuti je Victor Lindelof zabio autogol, a do kraja poluvremena su još zabili Maxim de Cuyper i Jack Hinshelwood koji je postigao dva gola. Uz sve to Aston Villa je zbog crvenog kartona Joaa Gomesa u 40. minuti ostala s desetoricom. Nije se do kraja susreta rezultat mijenjao te je Brighton slavljem od 4:0 došao na prvo mjesto Premier lige. Vušković je odigrao cijelu utakmicu.

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