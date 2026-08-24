VIDEO / Legendarni napadač opet zabio, Malaga stigla do prvog boda u La Ligi nakon osam godina

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U posljednjoj utakmici 2. kola La Lige Málaga i Deportivo La Coruña odigrali su 1:1, a domaćin je tako stigao do prvog boda u španjolskoj eliti nakon osam godina.

Gosti su poveli u 21. minuti preko Pierrea-Emericka Aubameyanga. Iskusni napadač, koji je tijekom karijere nosio dresove Borussije Dortmund, Arsenala, Barcelone i Chelseaja, zabio je drugi pogodak u isto toliko nastupa ove sezone, i to ponovno u 21. minuti. Ipak, Deportivo nije uspio sačuvati prednost.

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Málaga je izjednačila u 34. minuti kada je Chupete realizirao jedanaesterac za konačnih 1:1.

U sljedećem kolu Málaga će u goste Real Madridu, dok će Deportivo dočekati Valenciju.

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