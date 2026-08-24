VIDEO / Budimir nije mogao vjerovati: Pogledajte koliko mu je nedostajalo da još jednom postane heroj Osasune

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Osasuna i Levante odigrali su bez pogodaka (0:0) u drugom kolu La Lige, a domaćin je tako sezonu otvorio remijem.

Za Osasunu je ovo ujedno bio prvi ligaški nastup ove sezone jer je njezino gostovanje kod Celte Vigo odgođeno zbog problema s travnjakom. Taj će susret nadoknaditi već ovog četvrtka.

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U tvrdoj utakmici Osasuna je bila bliže pobjedi, a među najopasnijima ponovno je bio Ante Budimir. Hrvatski napadač u 54. minuti odlično je pucao glavom, no Mathew Ryan sjajno je reagirao i sačuvao svoju mrežu.

Samo četiri minute kasnije Budimir je ponovno bio u velikoj prilici. Zaobišao je Ryana i iz dobre pozicije pucao prema praznoj mreži, ali lopta je pogodila vratnicu. U nastavku akcije jedan je branič Levantea uspio na vrijeme intervenirati i spriječiti gotovo siguran pogodak.

Budimir je utakmicu završio s četiri udarca, od kojih su dva išla u okvir, dok je Ryan s ukupno sedam obrana bio jedan od najzaslužnijih za bod gostiju.

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