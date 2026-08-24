VIDEO / Ancelotti ga je iznenađujuće ostavio bez SP-a, a sada je ispisao povijest Premier lige u debiju Alonsa

Chelsea je tako poveo već nakon 31 sekunde preko Joãa Pedra, ali je Joshua King u 23. minuti izjednačio za Fulham.

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Gosti su ponovno poveli u 41. minuti kada je Morgan Rogers, ovog ljeta pristigao iz Aston Ville, zabio za 2:1. Palmer je početkom drugog dijela povisio na 3:1, a Gonzalo García, koji je nedavno napustio Real Madrid, je postavio konačnih 3:2 u 54. minuti.

Tako je Xabi Alonso pobjedom debitirao na klupi Chelseaja, i to u dvoboju protiv Álvara Arbeloe, svog bivšeg suigrača iz Real Madrida. Obojica su nakon igračke karijere vodila madridski klub, no u njihovom prvom trenerskom okršaju slavio je Alonso.