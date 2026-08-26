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UŽIVO / VIKING – DINAMO 3:1 Norvežani pred vratima raja, Beljin veliki promašaj!

Champions League 26. kol 202616:09 > 22:49 0 komentara
(AP Photo/Darko Bandic)

Dinamo večeras od 21 sat u Stavangeru protiv Vikinga igra uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka. Nakon 2:2 na Maksimiru, hrvatski prvak u Norveškoj traži prolaz u ligašku fazu Lige prvaka (deseti put u povijesti), dok će poraženi nastaviti u Europa ligi. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu.

22:49

Igrat će se još 3 minute

Igrat će se još 3 minute

22:48

Vevatne ulazi umjesto Austboa.

89'

Vevatne ulazi umjesto Austboa.

22:42

Kovačević napravio tri zamjene

82'

Mudražija, Topić i Galešić ulaze umjesto Stojkovića, Valinčića i Lisice.

22:41

83'

Dinamo je podbacio u svim segmentima igre u nastavku. Viking je pred ulaskom u Ligu prvaka, tako će jedna Norveška imati dva predstavnika u Ligi prvaka. 

22:37

Kakva prilika Belje

77'

Oršić, Beljo otišao, pucao malo pored gola. Kakva prilika za Dinamo

22:35

74'

74'

Kčavendin udarac je mlak. 

22:31

72' Oršiću žuti karton

72' Oršiću žuti karton

22:29

70' Oršićev udarac pored gola

70'

Oršićev udarac pored gola

22:26

66' Ulazi Oršić, izlazi Hoxha.

66'

Ulazi Oršić, izlazi Hoxha.

22:24

Loš udarac Hoxhe

60'

Loš udarac Hoxhe odlazi daleko od gola.

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