UŽIVO / VIKING – DINAMO 3:1 Norvežani pred vratima raja, Beljin veliki promašaj!

Dinamo večeras od 21 sat u Stavangeru protiv Vikinga igra uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka. Nakon 2:2 na Maksimiru, hrvatski prvak u Norveškoj traži prolaz u ligašku fazu Lige prvaka (deseti put u povijesti), dok će poraženi nastaviti u Europa ligi. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu.
Igrat će se još 3 minute
Igrat će se još 3 minute
Vevatne ulazi umjesto Austboa.
Vevatne ulazi umjesto Austboa.
Kovačević napravio tri zamjene
Mudražija, Topić i Galešić ulaze umjesto Stojkovića, Valinčića i Lisice.
83'
Dinamo je podbacio u svim segmentima igre u nastavku. Viking je pred ulaskom u Ligu prvaka, tako će jedna Norveška imati dva predstavnika u Ligi prvaka.
Kakva prilika Belje
77'
Oršić, Beljo otišao, pucao malo pored gola. Kakva prilika za Dinamo
74'
74'
Kčavendin udarac je mlak.
72' Oršiću žuti karton
72' Oršiću žuti karton
70' Oršićev udarac pored gola
70'
Oršićev udarac pored gola
66' Ulazi Oršić, izlazi Hoxha.
66'
Ulazi Oršić, izlazi Hoxha.
Loš udarac Hoxhe
Loš udarac Hoxhe odlazi daleko od gola.
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