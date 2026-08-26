UŽIVO / VIKING – DINAMO 3:1 Norvežani pred vratima raja, Beljin veliki promašaj!

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(AP Photo/Darko Bandic)

Dinamo večeras od 21 sat u Stavangeru protiv Vikinga igra uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka. Nakon 2:2 na Maksimiru, hrvatski prvak u Norveškoj traži prolaz u ligašku fazu Lige prvaka (deseti put u povijesti), dok će poraženi nastaviti u Europa ligi. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu.