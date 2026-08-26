UEFA uvela novo pravilo zbog kojeg Real neće moći gostovati kod Liverpoola

Podijeli :

Photo by Will Palmer/Agencia LOF/SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xWillxPalmer/AgenciaxLOF/SportsxPx Sportspressphoto_SPR56784

Uoči četvrtka i ždrijeba ligaške faze Lige prvaka, koji počinje u 18 sati, poznato je da Real Madrid ove sezone sigurno neće gostovati kod Liverpoola. Razlog je novo UEFA-ino pravilo kojim se pokušava spriječiti ponavljanje istih dvoboja na istom stadionu u prvoj fazi natjecanja.

UEFA je uvela novo ograničenje prema kojem se u ligaškoj fazi ne mogu ponoviti utakmice koje su se na istom stadionu igrale u prethodne dvije sezone. Pravilo je izravno pogodilo Real i Liverpool.

VIDEO / Novo pojačanje Reala u 90. minuti donijelo Mourinhu pobjedu u povratku na klupu Kraljeva VIDEO / Kakva drama! Liverpool u zadnjoj sekundi iz penala došao do boda kod Newcastlea

Madridski klub gostovao je na Anfieldu u posljednje dvije sezone. U sezoni 2024./25. izgubio je 2:0, a prošle sezone Liverpool je slavio 1:0. Zbog toga ove sezone Real neće moći ponovno igrati u Liverpoolu.

U Madridu je susret moguć

To ipak ne znači da Real i Liverpool ne mogu međusobno igrati. Njihov dvoboj moguć je na Santiago Bernabéuu, budući da se UEFA-inom odredbom blokira ponavljanje na istom stadionu, a ne nužno i sam par.

Pravilo vrijedi samo za ligašku fazu. Ne odnosi se na nokaut-rundu, zbog čega eventualni novi okršaj Reala i Manchester Cityja, koji su se posljednjih godina često susretali u završnici natjecanja, nije problem.

Barcelona pak ove sezone nema nijedan takav “zabranjeni“ dvoboj. Međutim, ako bi ove sezone na domaćem terenu igrala protiv PSG-a, taj bi susret bio blokiran u ligaškoj fazi sezone 2027./28., jer su se prošle sezone sastali na Montjuïcu.